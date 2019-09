Attwenger und Harri Stojka sind die Headliner des "Herbstlärm"-Festivals in St. Johann. Die Veranstalter von der kultur:plattform verspüren Aufwind.

Am Anfang waren Attwenger. Die Dialekt-Pop-Anarchisten aus Oberösterreich waren 2008 die ersten Headliner des "Herbstlärm"-Festivals in St. Johann. "Wir wollten ein größeres Konzert veranstalten, was im Ort mangels Spielstätten schwierig ist", erinnert sich kultur:plattform-Obmann Friedrich Göschel. Rasch sei die Idee ...