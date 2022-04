Staatskapelle Dresden: "Salzburg fühlt sich für uns wie Zuhause an"

Zehn Jahre war die Staatskapelle Dresden das Orchester der Osterfestspiele. Künstlerisch und privat schlossen die Musiker Salzburg ins Herz. Nun heißt es Abschied nehmen.

An schönen Plätzen ist in Salzburg wahrlich kein Mangel. Doch kaum jemand hat seinen Wohnort so nah am Arbeitsplatz wie Ulrich Milatz. Der Bratschist der Staatskapelle Dresden residiert seit knapp zehn Jahren rund um Ostern drei Wochen lang in einer Privatwohnung auf dem Mönchsberg. "Die hat mir ein Wiener Philharmoniker vermittelt, der dort im Festspielsommer wohnt", erzählt der Musiker.

Schnell sei nicht nur eine persönliche Beziehung zum Vermieter entstanden, auch die Familie genießt die gemeinsame Zeit in Salzburg. ...