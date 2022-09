Stefanie Werger erhielt Goldenes Ehrenzeichen der Republik

Austropop-Größe Stefanie Werger ("Stoak wie a Felsen", "Sehnsucht nach Florenz") hat am Donnerstag das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" erhalten. Von Männern sei sie immer wieder auf ihr Äußeres reduziert worden, so Werger laut einer Aussendung in ihrer Dankesrede. Doch: "Für mich war die Bühne der Flughafen meiner Seele, dort habe ich mich wirklich frei gefühlt". Die 71-Jährige ist derzeit auf Abschiedstournee durch Österreich unterwegs.

