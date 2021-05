Stiftung Mozarteum vor Neustrukturierung: Mozarts Erbe leidet an Long Covid

Die Stiftung Mozarteum wird von der Pandemie auf unabsehbare Zeit geschwächt. Jetzt geht auch noch der Geschäftsführer weg.

Als Konzertchef Andreas Fladvad-Geier die Stiftung Mozarteum verließ, begann die Mitteilung Mitte Februar wie folgt: "Die Stiftung Mozarteum Salzburg befindet sich aufgrund der Covid-19-Pandemie in der wirtschaftlich angespanntesten Lage seit Jahrzehnten." Jetzt kündigt auch Geschäftsführer Tobias Debuch den Abschied von jener Institution an, die mit Forschung, Autografen-Sammlung, Konzerten, jährlicher Mozartwoche und den Museen in Geburts- wie Wohnhaus das Erbe Mozarts pflegt.

Ja, er werde die Stiftung Mozarteum nach fast sechs Jahren verlassen, bestätigte Tobias Debuch den SN. Er ...