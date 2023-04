Straßenmusik: Die Armut zwingt Spielleute auf die Straße

Ein verkannter und somit kaum erforschter Bereich des Musizierens bekommt in München eine Ausstellung.

Musik kann kostbare Substanz eines Festes oder Festivals sein. Sie dient aber auch Armen und Ausgegrenzten als letzte Möglichkeit vor dem Hungern. Auf diese Besonderheit von Straßenmusik weist das Bayerische Nationalmuseum in München mit einer Ausstellung hin. Diese ist mit 38 Exponaten klein, aber stupend. Sie tastet sich an einen faszinierenden Bereich der Musikgeschichte heran, der - wie die Volksmusik - erst ab dem 19. Jahrhundert durch museale Sammeltätigkeit in Augenschein genommen worden ist. Trotzdem sind auch heutzutage Musiksammlungen und ...