Styriarte entführt am Karfreitag in den digitalen Raum

Jedes Konzert von "Psalm 2021" wird per Live-Stream jeweils am bisher geplanten Tag um 19 Uhr präsentiert.

So unverdrossen wie die Grazer Styriarte ist kaum ein anderer Kulturveranstalter: Auch wenn kein Publikum in Konzertsäle darf, findet das traditionelle Psalm-Festival statt. Das für 2021 kuratierte Programm wird in der Grazer Helmut-List-Halle gespielt und digital zum Publikum nach Hause gebracht. Das Konzert am Karfreitag bietet Giovanni Battista Pergolesis "Stabat mater" und Volksmusik aus Amazonien zu "Mutter Erde weint im Regenwald". Am Ostersonntagabend wird Gustav Mahlers "Das Lied von der Erde" live gestreamt. Für alle Konzerte gilt "pay as you ...