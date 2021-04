Styriarte erwartet Livespiel für halbes Publikum

Der Intendant wagt jetzt, was er sonst schon im November getan hätte.

Die Styriarte gibt ihr Festivalprogramm so bekannt, als stünde heuer ein halb normaler Sommer bevor. Derzeit plane man Oper und Konzerte mit halber Saalkapazität, kündigte Intendant Mathis Huber am Dienstag an. Damit ist das steirische Musikfestival vorsichtiger als die Salzburger Festspiele, die mit zwei Drittel ihrer Platzkapazität in den Vorverkauf gegangen sind.

Um trotzdem 100 Prozent des Styriarte-Publikums zu erreichen, wird fast alles zwei Mal gespielt - typischerweise ab 18 Uhr und 20 Uhr. An Eintritten werden voraussichtlich ...