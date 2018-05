Sych als Rektorin der Musikuniversität Wien wiederbestellt

Die Gesangspädagogin Ulrike Sych ist am Dienstag für eine weitere Amtsperiode bis September 2023 zur Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) bestellt worden, teilte die Uni in einer Aussendung mit. Nachdem der Senat die seit Oktober 2015 amtierende erste Frau an der Spitze der Uni zur Wiederwahl vorgeschlagen hatte, folgte der Unirat dem Vorschlag.

