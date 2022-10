The Cure beeindrucken live in Wien: Tanzen im ewigen Licht der Düsternis

Der Weltschmerz von The Cure verliert auch 45 Jahre nach Gründung dieser Band keine Kraft. Der Beweis: ein Auftritt in Wien.

Viel mehr als die 1980er-Jahre muss man nicht kennen oder erlebt und dann überlebt haben. Wem das gelungen ist, wird ganz schnell den Großteil der Songs erkannt haben, die einem knapp drei Stunden lang in der Wiener Marx-Halle entgegenkommen. Oder anders: Songs, deren Dichte einen auch nach Jahrzehnten bisweilen überfällt. The Cure, die alten Endzeit-Vertoner, haben immer schon Gefangene gemacht. Wer zu ihnen kommt, gehört nicht zur Laufkundschaft. Das war nie so. Und es hat sich nicht geändert, auch wenn ...