The Helmut Bergers: Für die Rückkehr stehen Kameras bereit

Im Namen des Weltstars hält die Salzburger Band die Rock'n'Roll-Tugenden hoch. Mit einer "Club Session" aus dem Rockhouse beenden die Bergers ihre Live-Pause.

Einer wird diesmal wohl fehlen. In der Vergangenheit blieb das Salzburger Quintett The Helmut Bergers bei seinen Heimspielen ja nicht immer allein auf der Bühne. Ab und zu ließ es sich der berühmte Namenspatron nicht nehmen, der Band höchstpersönlich seine Aufwartung zu machen. Das passte zusammen. The Helmut Bergers haben in der heimischen Popszene schließlich den Ruf, dass sie wacker die Rock'n'Roll-Attitüde aufrecht erhalten. Und der echte Helmut Berger ist nicht nur als Schauspielstar und einst schönster Mann der Welt ...