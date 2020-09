"The Power of Love": Jennifer Rush wurde nie erlöst von der Macht der Liebe

Nur ein Hit, ein einziger, dafür für immer: Jennifer Rush wird 60 Jahre.

Irgendwann später hat Jennifer Rush in einem Interview einmal gesagt: "Ich bin auch stolz auf die Platten, die sich weniger gut verkauften." Das muss sie ja, sie hat diese Platten ja auch aufgenommen. Es wird aber gleichzeitig keinen so richtig interessieren. Millionen hörten von Rush, die heute 60 Jahre alt wird, nur einen Hit: "The Power of Love".

In Dutzenden Ländern war die Kraftballade im Jahr 1985 Nummer eins der Hitparade, ein One-Hit-Wonder für das kollektive Gedächtnis, eine ...