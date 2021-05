The SeeSaw spielen Streaming-Konzert im Rockhouse: Einmal ins Jahr 1991 und wieder zurück

Mit einem Streaming-Konzert live aus dem Rockhouse geht Stootsie auf Zeitreise: Seine Band The SeeSaw hat etwas zu feiern.

In Musik gerechnet sind 30 Jahre eine lange Zeit. Das war schon im Film "Zurück in die Zukunft" zu sehen. Michael J. Fox macht darin eine Zeitreise, die ihn von 1985 ins Jahr 1955 katapultiert. Als er sich in einer Szene eine E-Gitarre schnappt, bleiben seinen Zuhörern die Münder offen stehen. Während sie gerade einmal Chuck Berry kennen, legt er ein Gitarrensolo hin wie Eddie Van Halen.

Gäbe es einen ähnlichen Schockeffekt, wenn man Musikfans anno 1991 etwas ...