Theater an der Wien: "La Périchole" rechnet mit Politskandalen ab

Jacques Offenbachs Operette feierte in einer Produktion des Theater an der Wien am Montag Premiere in der Ausweichspielstätte im Museumsquartier. Regisseur Nikolaus Habjan holt das politische Liebesdrama in das Wien der Gegenwart und rechnet dabei gnadenlos mit aktuellen Politskandalen ab.

Zwischen einer herabgekommenen Gründerzeitfassade zur linken, und dem schmucklosen Antlitz eines Gemeindebaus zur rechten Seite, prangt ein überdimensionales weißes Wahlplakat mit dem Slogan "Peru darf nicht Österreich werden". Der Politiker auf dem Plakat ist Andrés de Ribeira, totalitärer Vizekönig von Peru. Zu seinem Geburtstag füllt der ungehobelte Despot seine leidgeplagten Untertanen ab und mischt sich getarnt unter das Volk, welches vom Boulevard mit guten Umfragewerten und positiven Schlagzeilen versorgt ist. Der verkleidete Herrscher verliebt sich auf seinem Streifzug in die ...