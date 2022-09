Thomas Gansch - ein Jazzstar setzt Signale für die Blasmusik

Musikkapellen seien gelebtes Miteinander, sagt Thomas Gansch. Er stärkt sie mit seiner Supergroup und einem Nachwuchsprojekt.

Der Name klingt vielversprechend, aber auch nicht ungefährlich: Eine Supergroup ist schließlich eine Band, in der lauter Stars und Solonaturen gemeinsame Sache machen. Und die Popgeschichte ist voll von Beispielen, in denen die Gemeinsamkeit am ausgeprägten Individualismus ihrer Mitglieder gescheitert ist.

Für so ein Szenario allerdings "wäre unsere erste Tournee ganz eindeutig zu kurz gewesen!", scherzt Thomas Gansch. Im Vorjahr hat der österreichische Trompeter seine Blasmusik Supergroup formiert. Die geplante Konzerttour begann und endete am selben Abend. "Um ...