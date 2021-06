Thomas Larcher erhält "Tiroler Landespreis für Kunst"

Die höchste Auszeichnung des Landes Tirol im Kulturbereich geht dieses Jahr an den Pianisten, Komponisten und Dirigenten Thomas Larcher. Die offizielle Verleihung des mit 14.000 Euro dotierten "Tiroler Landespreis für Kunst" wird voraussichtlich im Herbst stattfinden, teilte das Land am Samstag mit.

"Thomas Larcher zählt derzeit zu den international erfolgreichsten Komponisten und ist dennoch unserem Land stets verbunden geblieben", betonte Kulturlandesrätin Beate Palfrader (VP). "Er engagiert sich nachhaltig für die heimische Kultur, insbesondere als Begründer des Klangspuren-Festivals und nunmehriger Obmann des Vereins Klangspuren sowie als Begründer und künstlerischer Leiter des Festivals 'Musik im Riesen'."

Der im Jahr 1963 geborene Innsbrucker wuchs in Tirol auf und studierte in Wien Komposition und Klavier. Als "Composer in Residence" erhielt Larcher unter anderem Einladungen zu den Festivals in Aldeburgh, Bregenz, Davos, Heimbach, Risör, Mondsee und Bantry sowie vom Concertgebouw Amsterdam, dem Mozarteum Orchester Salzburg, dem Wiener Konzerthaus und der Londoner Wigmore Hall und war "featured composer" beim BBC Symphony Orchestra in der Saison 2018/19.

Seine Werke werden von den renommiertesten Orchestern und Solisten weltweit zur Aufführung gebracht und er hat für sein künstlerisches Schaffen bereits zahlreiche bedeutende Preise erhalten, so auch den Großen Österreichischen Staatspreis 2019, den Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien (2018), den Prix de Composition Musicale der Fondation Prince Pierre (Monaco 2018), den Österreichischen Kunstpreis für Musik 2015 und den Elise L. Stoeger Prize der Chamber Music Society des Lincoln Center New York.