Tiroler "Outreach" trotzt Corona ohne Notfallprogramm

Franz Hackls Festival geht vom 6. bis zum 8. August in Schwaz über die Bühne.

Corona macht zwar auch vor "Outreach" nicht Halt, aber "Outreach" nicht wegen Corona: Das gleichnamige Festival von Österreichs Jazz-Export Franz Hackl geht auch heuer in Schwaz in Tirol über die Bühne, und zwar vom 6. bis zum 8. August. "20/20 Perfect Vision - infinite Plan B" lautet das heurige Motto des Festivals. Ein unbegrenzter Plan B, der laut Hackl nur eines nicht ist: aus der Not geboren.

"Unser Anspruch ist es, den infinite Plan B zur besseren Version der "Perfect Vision' zu machen. Und das muss eben nicht im trauernden Notprogramm erstarren, sondern kann als kreativer Prozess genutzt werden", legte der Auslandstiroler mit "American spirit" die Marschroute fest. Diese fördert eine nur minimal abgespeckte "Outreach"-Auflage im Sinne des Plan B zu Tage: Zwölf statt 15 Konzerte werden diesmal dargeboten. Auch die Academy (26 Workshop-Klassen mit 35 Unterrichtseinheiten) geht in einem formidablen Umfang über die Bühne.

Neu im heurigen Repertoire: Die "Musikinstrumente Franz Hackl Schaufenster-Konzerte". Diese gehen in der Werkstatt des Musikers bzw. seines Vaters in der Heimatstadt sowie in der Sparkasse in der Schwazer Altstadt über die Bühne. Die Konzerte sollen als "klangvoller Ankünder des jeweiligen Festivaltages" fungieren und die Innenstadt vom anderen Innufer, gegenüber dem "SZentrum", beschallen. Bei dem Sparkasse-Schaufensterkonzert bespielt Franz Hackl im Trio mit dem Komponisten Leo Genovese und Stepptänzer Max Polack die Innenstadt. Das Konzert wird am 13. August stattfinden und gilt als Ersatz für das Outreach Open Air, das heuer Corona zum Opfer fällt.

Im Silbersaal der Silberstadt etwa feiert indes - unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsvorgaben - das "Triple Concert Konzept" seine Wiederauferstehung. Drei Ensembles teilen sich die Bühne. Die musikalischen Botschafter der Komponisten-Paarungen sind Dave Taylor und Gene Pritsker, John Clark und Mark Egan sowie Jane Getter und Adam Holzman.

Und auch auf die virtuelle Welt wird - notgedrungen - gesetzt: Wer aus Gründen der beschränkten Besucherkapazität nicht den Konzerten beiwohnen kann, kann auf die Live-Streams von den Konzerten zurückgreifen - und gleichzeitig das Festival unterstützen. Mit dem Tarif "Pay as you wish" hofft der Veranstalter, die Corona-bedingten Eintrittsverluste wettzumachen.



Scharfe Kritik an Kulturpolitik

An der Kulturpolitik der Bundesregierung in Corona-Zeiten übt Hackl, der als Musiker in New York und Österreich zuhause ist, scharfe Kritik. Das Land habe "kein Recht mehr darauf", sich selbst eine Kulturnation zu nennen, sagte Hackl im APA-Gespräch und warf der Politik vor, zu wenig improvisiert und "lächerliche Regeln" aufgestellt zu haben.

Als "lächerliche Regeln" bezeichnete Hackl etwa die zu Beginn im Kulturbereich ausgegebenen 20-Quadratmeter und 10 Quadratmeter-Abstandsgebote. In keinem anderen Bereich sei mit solchen Vorgaben operiert worden. Die Verantwortlichen hätten vor allem zu Beginn "komplett die Kontrolle über die verschiedenen ausgesendeten Botschaften" verloren und seien "komplett hilflos" gewesen. Nun würde man sich zwar bemühen, aber "vom absoluten Desaster ausgehend".

Hackl bemängelte auch den seiner Meinung nach vergleichsweise geringen Stellenwert von Kunst und Kultur im Land. Während nämlich in allen anderen Bereichen Experten und Profis für praktikable Lösungen zurate gezogen worden wären und man auf diese gehört hätte, sei dies im Kulturbereich nicht passiert. Ohne diese Versäumnisse wäre bereits jetzt um einiges mehr an Veranstaltungen und sonstigem möglich. Auch sah der Tiroler mangelnden Willen zur Improvisation, was etwa Ersatz-Konzerte und dergleichen unter Nutzung von virtuellen Plattformen betrifft.

Er selbst habe in den vergangenen Monaten zwar auch mit Einkommensverlusten zu kämpfen gehabt, da alle Konzerte dem Virus zum Opfer fielen, befinde sich aber glücklicherweise in einer "speziellen Situation". So setzte Hackl in den vergangenen Wochen und Monaten etwa verstärkt auf Online-Musikunterricht. Diesbezüglich habe er sich bereits Jahre vor der Krise "gut aufgestellt".

Was die generelle Corona-Situation betrifft, sah Hackl aber Österreich gegenüber den USA im Vorteil. Das Virus habe "soziale Ungleichheit" in den Vereinigten Staaten aufgezeigt - besonders in Hinsicht auf das Gesundheitssystem. Dies habe sich etwa auch in New York gezeigt, wo sich die Situation in der härtesten Phase des Lockdown "wie im Krieg" dargestellt habe. Präsident Donald Trump habe das Virus von Beginn an ignoriert und über 100.000 Tote zu verantworten. Nun treffe es nicht mehr "nur" insbesondere als liberal geltende Hochburgen wie die Ostküsten-Metropole New York oder Kalifornien, sondern zunehmend auch republikanische Kern-Bundesstaaten, etwa im Süden und Süd-Westen, wie Texas und Arizona.

Quelle: APA