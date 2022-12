Traurige Lieder von Mira Lu Kovacs und Clemens Wagner zum Weinen schön: Minusgrade in der Luft und in der Seele

Die größte Kraft trauriger Lieder liegt darin, dass sie Trost spenden. Wie das geht, zeigen Mira Lu Kovacs und Clemens Wenger.

Wenn jemand zu Mitternacht in einem Chor singt, kann es durchaus sein, dass man ihm das Herz herausgerissen hat, dass nur mehr der kalte Mond als Zuhörer bleibt. Schwere Sätze begleiten einen dann durch die Nacht der Minusgrade in Luft und Seele. "On my road to freedom, I travel alone", singt dann einer, während rundherum die Luft einzufrieren droht. Paal Flaata heißt der Mann und sein Trio heißt - dem Zeitpunkt der wahren Empfindung geschuldet - Midnight Choir. Die Norweger ...