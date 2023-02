"Traurigster Tag": Band Russkaja löst sich auf

Die österreichische, von traditioneller russischer Musik inspirierte Band Russkaja hat ihre Auflösung bekanntgegeben. "Dies ist der traurigste Tag der Bandgeschichte nach 18 Jahren, aber der wütende Krieg in der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, macht es uns unmöglich, mit einem Image & Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Sowiet-Thematik und Sprache bedienen", schreibt die Band auf Facebook.

Was vor dem besagten 24. Februar 2022 noch "lustige Satire in der Musik" gewesen sei, sei seither nur noch "tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack". Niemand in der Band, so schreibt Russkaja, wolle etwas repräsentieren, "das in Zeiten wie diesen ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen assoziiert wird".

Die Band war 2005 vom russischstämmigen Sänger Georgij Alexandrowitsch Makazaria gegründet worden. Sie wurde vor allem durch ihre Auftritte in der ORF-Sendung "Willkommen Österreich" einer breiten Öffentlichkeit bekannt.