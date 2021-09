Trotz Sparkurs in der Stiftung Mozarteum: Rolando Villazón stellt Konzertreihe für Salzburg auf die Beine

Dank Camerata und Bachchor wird auch die traditionsreiche Aufführung des Requiems an Mozarts Todestag gestemmt.

Die Coronapandemie hat Spuren in der Stiftung Mozarteum hinterlassen. Weil seit März 2020 deutlich weniger Touristen nach Salzburg kamen, brachen die Besucherzahlen der Mozartmuseen ein. Das Minus ihrer zentralen Einnahmenquelle traf die Institution hart. Konzertchef und Geschäftsführer verließen das Haus. Die Mozartwoche, künstlerisches Aushängeschild der Stiftung Mozarteum, fiel heuer in den Lockdown und musste als Streamingvariante ohne Publikum stattfinden. Und dann ist da noch die Baustelle in der Schwarzstraße: Der Konzertbetrieb im Großen Saal und im Wiener Saal steht - ...