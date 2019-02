Umjubelter Auftritt Bocellis beim Sanremo-Festival

Tenor Andrea Bocelli hat mit einem Auftritt mit seinem 21-jährigen Sohn Matteo am Dienstagabend die 69. Ausgabe des italienischen Schlagerfestivals von Sanremo eröffnet. Bocelli präsentierte mit seinem zweiten Sohn das Duett "Fall on me" aus seinem letzten Album, das bereits ein internationaler Hit ist.

Damit feierte Bocelli das 25. Jubiläum seines Debüts beim Songfestival von Sanremo mit dem Song "Il mare calmo della sera", mit dem 1994 die Karriere des Toskaners begonnen hatte. Bei seinem Auftritt im Ariston-Theater in Sanremo 1994 trug Bocelli eine Lederjacke, die er seinem Sohn als symbolische Geste überreichte. Bocelli, der in seiner Karriere 90 Millionen Platten verkauft hat, erklärte, Sanremo sei ein Meilenstein in seinem Leben gewesen. Es sei eine Freude für ihn, mit seinem Sohn aufzutreten. "Ich bin noch ein Musikstudent am Konservatorium der Stadt Lucca. Ich bin über die große Chance glücklich, die ich hier in Sanremo habe. Ich hoffe auf eine Sängerkarriere. Wenn ich es nicht schaffe, gibt es immer noch die Traktoren unseres Landwirtschaftsunternehmens in der Toskana", scherzte Matteo Bocelli. Die 69. Ausgabe des beliebtesten italienischen Liederfestivals hat unter der Leitung des Popsängers Claudio Baglioni begonnen, der zum zweiten Mal das fünftägige Event moderiert. Nach den Rekordeinschaltquoten, die er 2018 errungen hatte, wird es für den 67-jährigen Baglioni nicht einfach sein, wieder einen Triumph wie im vergangenen Jahr zu feiern. Der erste Abend wurde von circa 10 Millionen Italienern verfolgt, was RAI 1 eine Einschaltquote von 49,5 Prozent bescherte. Das liegt immerhin unter den 52 Prozent der Ausgabe des vergangenen Jahres. 24 Songs wurden in der Kategorie vorgestellt, in der sich einzelne Sänger und Gruppen messen. Zu den Stars auf der Bühne zählten das junge Tenor-Trio "Il Volo" , die Liedermacher Simone Cristicchi und Daniele Silvestri, altgediente Ikonen der italienischen Popszene wie Patty Pravo und Loredana Berté, sowie Vertreter der jüngeren Generation wie Achille Lauro und Ultimo. Der Sieger wird am Samstagabend verkündet. Viele Stars der italienischen Popszene sind aus dem Festival hervorgegangen, darunter Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini und Vasco Rossi. Quelle: APA