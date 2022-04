Unermessliches Leid wird zu Musik

Johann Sebastian Bachs Johannes-Passion öffnet den Blick auf Unrecht.

Wie kann ein Gott ungerechte Tötung zulassen? Eigentlich steht am Beginn der Johannes-Passion, wie Johann Sebastian Bach sie komponiert hat, das Bekenntnis zu Gott, "dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist!" Doch am Donnerstag kippte das "Herr, Herr, Herr" im Anfangschor in einen Frageton. Obwohl zwei Flöten und eine Oboe präzise Linien zogen und die Streicher im herrlichen Ebenmaß wogten, nagte da bittere Verzweiflung.

In der Einstimmung auf die Karwoche hat die Salzburger Bachgesellschaft ihr Publikum nicht geschont. ...