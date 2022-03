"Unpolitische" Anna Netrebko sagt Auftritt an Mailänder Scala ab

Russische Künstlerinnen und Künstler stehen mit dem Ukraine-Krieg im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Für einen Knalleffekt sorgt die Absage der russischen Operndiva Anna Netrebko in Mailand - und auch in Zürich.

Nachdem die Scala dem putinfreundlichen Maestro Valery Gergiev (auch: Waleri Gergijew) das Dirigat entzogen hat, muss das Mailänder Opernhaus jetzt auch auf die russische Sopranistin Anna Netrebko verzichten. Die Wahlösterreicherin wird nicht als Protagonistin der Oper "Adriana Lecouvreur" auftreten, die an der Scala am 9. März geplant ist. Ihre Absage begründete die "unpolitische" Sängerin politisch.

Auf Facebook dementierte die Sängerin, dass sie aus Gesundheitsgründen nicht auftreten werde. "Es ist nicht richtig, Künstler oder andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu zwingen, ihre politische Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern und ihr Heimatland anzuprangern. Dies sollte eine freie Entscheidung sein. Wie viele meiner Kollegen bin ich kein politischer Mensch. Ich bin kein politischer Experte. Ich bin Künstler und mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen", schrieb die 50-jährige Sopranistin.

"Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid in diesem Moment bricht mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg endet und die Menschen in Frieden leben können. Das ist es, was ich hoffe und wofür ich bete", fügte sie hinzu.

Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala, Präsident der Stiftung, welche die Scala verwaltet, hatte am Freitag gemeinsam mit Scala-Intendant Dominique Meyer vom 68-jährigen Maestro Gergiev eine klare Positionierung gegen den Ukrainekrieg gefordert. "Wir haben keine Antwort erhalten. Wir hatten ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig von dem Angriffskrieg zu distanzieren", sagte Sala am Montag in Mailand.

Nach Verstreichen eines Ultimatums wurde Gergiev das Dirigat von Tschaikowskis "Pique Dame" entzogen. Noch unklar ist, wer Gergiev für die fünf Konzerte der "Pique Dame"-Serie ersetzen wird. Es handelt sich um eine Oper, die nicht oft aufgeführt wird. Die meisten russischen Dirigenten sind derzeit in der Heimat und können nicht reisen.

Netrebko singt auch in Zürich nicht

Auch das Schauspielhaus Zürich "verzichtet" offenbar auf Netrebkos Auftritt. In einer Aussendung heißt es, "am Samstagabend hat Anna Netrebko in einem Statement den Krieg in der Ukraine ausdrücklich verurteilt und den Menschen in der Kriegsregion ihr Mitgefühl ausgedrückt. Wir bewerten dieses Statement der Künstlerin positiv und nehmen zur Kenntnis, dass sie sich darüber hinaus nicht von Wladimir Putin distanzieren konnte. Wir halten es grundsätzlich nicht für angemessen, aus der Perspektive einer westeuropäischen Demokratie, die Entscheidungen und Handlungen von Bürgerinnen und Bürgern repressiver Regime zu beurteilen". Gleichzeitig werde festgestellt, "dass unsere entschiedene Verurteilung von Wladimir Putin und seinem Handeln einerseits und Anna Netrebkos öffentliche Position dazu andererseits nicht kompatibel sind". Auch die Künstlerin sei zu dem Schluss gekommen, dass sie die Vorstellungen in Zürich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage nicht singen möchte. Die Rolle der Lady Macbeth in den Vorstellungen am 26. und 29. März wird von Veronika Dzhioeva übernommen.