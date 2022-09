Unter dem Hiatamadl bebt das Land: Vor 30 Jahren änderte Hubert von Goisern den Kurs der heimischen Musik

Hubert von Goisern stieg mit dem Album "Aufgeigen stått niederschiassen" erstmals in die Charts ein. Das war vor 30 Jahren. Der Erfolg veränderte die musikalische Landkarte Österreichs und hat uns wohl auch Andreas Gabalier beschert.

Wohlgenährt ist das Traumbild und nicht zäh und dürr oder gar asketisch. Das Madl, um dessen Wadln es geht, lebt in der Stadt. Die Idylle einer Schönheit, die angeblich aus dem Einfachen wächst, ein angeblich besseres Leben in Bescheidenheit, wie es jahrzehntelang in Heimatfilmen und in der Tourismuswerbung auftauchte, wird attackiert, mit Witz, aber ohne Gnade. "Koa Hiatamadl" von Hubert von Goisern lebt an der Grenze, wo die Berge noch einschüchtern, der Blick aber schon das urbane Leben sieht, in ...