Uraufführung an der Wiener Staatsoper: Persinette lässt das Haar herunter und wird glücklich

Das Märchen von Rapunzel taugt zum Opernstoff. "Persinette" von Albin Fries wurde in der Wiener Staatsoper uraufgeführt.

Ein Hornsignal, und sanft hebt wild wucherndes Waldweben ein im Orchester. Hurra, ein Dreiklang und alles Harmonie. Und das bei einer Opernuraufführung an der Wiener Staatsoper im Jahr 2019. Klar, dass die Rede nicht von Olga Neuwirths jüngst uraufgeführtem "Orlando" ist, es gibt auch Komponisten mit anderen Selbstbildern. Albin Fries ist so einer, seine Kinderoper "Persinette" wurde am Samstag im Großen Haus uraufgeführt, wohin es bisher erst "Fatima" von Johanna Doderer geschafft hat.

"Persinette" ist als "Rapunzel" bei uns bekannt, und auch der Komponist hat eine Art märchenhaften Hintergrund. Denn eigentlich ist Albin Fries 1922 gestorben und ein gewisser Gerhard Schlüssl-mayr hat seinen Nachlass im Dachboden entdeckt. Schlüsslmayr arbeitet seit Jahrzehnten als Korrepetitor und Studienleiter im Haus. Und als "Albin Fries" komponiert er auch, den angeblichen Lebensdaten gemäß so, wie es Zeitgenossen von Richard Wagner über Richard Strauss bis Erich Wolfgang Korngold taten - tonal. Auch "Persinette" ist voller Harmonie. Geht heutzutage gar nicht mehr, seit vor Jahrzehnten ein Dur-Dreiklang zum No-Go erklärt wurde, oder doch?

"Persinette" ist in quasi unverschämter Schönheit komponiert und die Sänger können dem erfahrenen Korrepetitor dankbar sein für fließende Gesangslinien trotz hohem Anspruch. Ein erstaunliches Phänomen jedenfalls, dieser aus der Zeit gefallene Albin Fries.

Seine Librettistin Birgit Mathon hat das Grimm'sche Märchen umgearbeitet und den Rest von Hexengrusel ausgetrieben. Wie haben das die Kinder früherer Zeiten bloß ausgehalten, diese böse Zauberfrau, welche Rapunzel in den Turm steckte und die Liebe zwischen dem Mädchen und dem Märchenprinzen so furchtbar bestrafte? Jetzt gibt es zwar auch ein Elternpaar, denen die Hexe Alse das Baby abpresst.

Persinette wächst im Turm, bewacht vom Raben Abrasax, zu ansehnlicher Schönheit heran. Von der Hexe schaut sich der Prinz die Klettermöglichkeit ins Turmstüberl ab, Persinette lässt einfach ihr Haar herunter. Das ertappte Liebespaar wird verbannt, Persinette taub gezaubert, der Prinz blind. Aber sie finden sich, die Liebe siegt. Und wie! Die Hexe schmilzt förmlich im Liebeszauber, sie nimmt alles zurück und sogar der Rabe stellt sich als verzauberter Mann heraus. Einem glücklichen Finalsextett - Persinettes Eltern stoßen dazu - steht nichts im Wege.

Bryony Dwyer in der Titelrolle ist entzückend, Lukhanyo Moyake zeigt als Prinz Tenorschmelz, Monika Bohinec als Alse findet markante Töne, Sorin Coliban ist der Rabe, das Elternpaar singen Regine Hangler und Orhan Yildiz. Albin Fries instrumentierte sehr raffiniert und gesellt den Singstimmen "Charakterinstrumente" hinzu wie etwa die Flöte für Persinette oder die Tuba für den Raben. Auf einen Ohrwurm hat er es nicht abgesehen, das Bühnenorchester der Staatsoper unter Guillermo García Calvo "malt" die abwechselnde Atmosphäre mit Gefühl.

Apropos Atmosphäre: Ein Feuerwerk an Ideen hat Regisseur Matthias von Stegmann gemeinsam mit dem Bühnenbildner und Videodesigner Marc Jungreithmeier eingebracht. Bauklötze staunen ist das Stichwort, die digitale Farbenpracht des gewürfelten Bühnenbilds ist märchenhaft. Riesenjubel, auch für den Komponisten.

Oper: "Persinette" von Albin Fries. Wiener Staatsoper, Vorstellungen am 25. und 29. Dezember.



Quelle: SN