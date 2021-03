Uraufführung und Wettbewerbserfolg für Salzburger Komponisten: Der Klang aus dem Traum hat ein reales Echo

Jakob Gruchmann hat beim Festival Aspekte eine Premiere - und steht in Japan im großen Finale.

Jedes Mal wenn er ein neues Stück schreibe, sei eine Arbeitsphase besonders intensiv, erzählt Jakob Gruchmann: "Das ist die Zeit, in der ich die Klänge und Motive, die mir vorschweben, erstmals als Entwurf aufs Papier bringen will. In dieser Phase muss ich mich isolieren, da darf ich mich nicht ablenken lassen", sagt der Salzburger Komponist. Die Beschäftigung mit dem musikalischen Material mache in solchen Perioden nicht einmal dann Pause, wenn die Schreibtischlampe längst ausgeknipst sei: "Oft arbeiten die Themen und ...