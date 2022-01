US-Rocksänger Meat Loaf im Alter von 74 Jahren gestorben

Der US-Sänger Meat Loaf ist gestorben. Das wird auf seiner offiziellen Facebook-Seite mitgeteilt. Demnach starb der Sänger in der Nacht auf Freitag. Seine Frau und seine Töchter seien bei ihm gewesen. Meat Loaf wurde 74 Jahre alt.

"Es bricht uns das Herz, mitteilen zu müssen, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Nacht mit seiner Frau Deborah an seiner Seite verstorben ist", heißt es in dem Post. Neben seiner Frau und seinen Töchtern seien demnach auch enge Freunde des Musikers an seiner Seite gewesen.

Zudem wird auf seine "erstaunliche Karriere" verwiesen, die über sechs Jahrzehnte angedauert habe und in der er weltweit über 100 Millionen Alben verkauft habe. "Bat Out of Hell" bleibe eines der zehn meistverkauften Alben aller Zeiten. Zudem habe Meat Loaf in über 65 Filmen mitspielt, darunter "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" und "Wayne"s World".