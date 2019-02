Verändert das Internet den Klang der Hits?

Bei den Grammys werden Stars am Sonntag mit goldenen Grammofonen belohnt. Doch im Musikgeschäft gelten längst andere Regeln.

Im Jahr 1966 waren die USA wegen einer Band aus Liverpool in hellem Aufruhr: John Lennon hatte damals in einem Interview behauptet, dass die Beatles populärer als Jesus seien, und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. 2018 waren die USA wegen eines Rappers aus Kanada in Aufregung. Diesmal ging es nicht um Religion, sondern um eine neue Zeitrechnung im Pop. Denn die Beatles waren in Amerika seit den 1960er-Jahren auch einsame Rekordhalter gewesen. Fünf Singles in den Top Ten der Billboard-Charts, und das in einem einzigen Jahr. Diese Bestmarke hatte ihnen nie jemand streitig gemacht. Doch 2018 wurden sie von dem Rapper Drake verdrängt. Sieben Songs seines Doppelalbums "Scorpion" erreichten im Vorjahr Platzierungen unter den ersten Zehn. Drake war populärer als die Beatles.