Die Wiener Elektropopsängerin Paenda wird Österreich beim 64. Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv vertreten. Das gab der ORF am Dienstag bekannt. Die 31-Jährige wird nun mit ihrem Song "Limits" im 2. Halbfinale des Musikwettbewerbs antreten, das für den 16. Mai in der Hafenstadt Tel Aviv angesetzt ist. Eine Castingshow fand auch heuer - wie in den beiden Vorjahren - nicht statt.

Dieses Video liegt auf YouTube