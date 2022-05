Video: "Abba Voyage" feierte in London emotionale Weltpremiere

Es ist kurz vor 21.00 Uhr, als es in der Abba Arena besonders laut wird. Die Show ist kaum vorbei, als die rund 3000 Zuschauer in der neu gebauten, hochmodernen Halle in London einen historischen Moment erleben. Unter großem Applaus und lautem Jubel betreten Benny, Björn, Agnetha und Frida gemeinsam die Bühne - erstmals seit 40 Jahren. Die kurze Abba-Reunion ist ein emotionaler Moment für viele Fans. Viele hatten aber schon vorher Tränen in den Augen.

