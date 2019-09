Früher war klar, was bei der EAV nach "Ba-Ba" kommt: "Banküberfall". Doch mit Samstagabend steht das "Baba" für den Abschied von "Banküberfall" & Co, zumindest live. Und das letzte Konzert der "1.000 Jahre EAV"-Tour in der Wiener Stadthalle war tatsächlich ein würdiger - weil triumphaler - Schluss-Akkord für die Band rund um Frontman Klaus Eberhartinger und Mastermind Thomas Spitzer.

