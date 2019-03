Conchita lebt: Die Kunstfigur von Tom Neuwirth, mit der er 2014 für Österreich den Sieg beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen geholt hat, existiert weiter. Daneben gibt es künftig aber auch WURST: So ist das neue Electroprojekt betitelt, von dem heute mit "Trash all the Glam" auch der erste Song veröffentlicht wurde. Das Spiel mit Geschlechterrollen zieht sich aber auch hier fort.

Dieses Video liegt auf YouTube