"Limits" ist Österreichs Lied beim Eurovision Song Contest (ESC). Mit dieser besonders bedächtigen Elektropop-Ballade tritt die Wiener Elektropop-Sängerin Paenda aka Gabriela Horn am 16. Mai im zweiten Halbfinale des Song Contests an. Am Freitag hat ihren Beitrag präsentiert.

Dieses Video liegt auf YouTube