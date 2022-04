Video: Gabalier präsentiert neues Album auf der Seebühne Mörbisch

Andreas Gabalier gibt am 29. Juli ein Konzert auf der Seebühne Mörbisch. Nach der coronabedingten Pause für große Konzerte fühlt sich der "Volks-Rock'n'Roller" nun "von den Ketten gelassen" und in großer Vorfreude auf den Auftritt am Neusiedler See. Sein neues Album - es heißt wie die eben veröffentlichte Single "Ein neuer Anfang" - kündigte er beim Pressetermin am Montag in Mörbisch für Juni an.

