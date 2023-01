Video: "Immer wieder Österreich": Jazzlegende Richard Oesterreicher verstorben

Richard Oesterreicher mag Herrn und Frau Österreicher nicht mehr in jedem Falle ein Begriff sein, seine unsterbliche Fußballhymne "Immer wieder Österreich" aber sehr wohl. Dabei sind die Stadiongesänge nur ein kleiner Seitenstrang im großen Œuvre des Jazzers, der Akkordeon, Klavier, Gitarre und Mundharmonika gleichermaßen beherrscht. Am Dienstag starb Oesterreicher im Alter von 90 Jahren. Das teilte sein Sohn der APA am Mittwochabend mit.

