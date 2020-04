Video: Island Tagessieger beim ersten ORF-ESC aus dem Home-Office

Die erste Runde des ORF-Song-Contests im Home-Office ist geschlagen - und Islands Dadi Freyr samt der Gruppe Gagnamagnid wurde mit der trocken-ironischen Nummer "Think about Things" Sieger des Abends. Die Fachjury aus ESC-Altstars - darunter Waterloo, Simone, Alf Poier, Cesar Sampson und Conchita - wählte bei Ausgabe 1 von "Der 'kleine' Song Contest" die nordischen Nerds am Dienstag auf Platz 1.

Dieses Video liegt auf YouTube