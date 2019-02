Als Gitarrist und Chef vieler Bands ist John Scofield berühmt. In Salzburg bereitete sich der Jazzer nun auf seinen ersten Alleingang vor.

Nervös? Das sei er vor Auftritten eigentlich schon lange nicht mehr gewesen, sagt John Scofield. Doch diesmal, in Salzburg, sei das anders. Der US-Gitarrist, der unter anderem als Kollege von Jazzikone Miles Davis zum Weltstar wurde, hat am Donnerstagabend im Jazzit eine für ihn ungewöhnliche Europatournee begonnen. In Konzerten zwischen Salzburg, Rom und Reykjavík begibt sich der Musiker erstmals in seiner Laufbahn ganz allein auf die Bühne. Über einsame Momente in der Musik und im Amerika der Trump-Ära sprach Scofield vor der Premiere seiner "Solo!"-Tour mit den SN.