Was es bedeutet, sich voll und ganz der Musik zu verschreiben - und wie und warum man dabei ständig in Bewegung bleiben muss.

Chris Neuschmid lebt als Profimusiker den Traum vieler junger Menschen. Er ist aber nicht nur ein Virtuose auf seinem Instrument, in seiner Werkstatt baut sich der 42-Jährige seine Gitarren selbst. Ein Gespräch über das Dasein als Musiker in Zeiten des Umbruchs und den Mut, den es braucht, um an seinen Träumen festzuhalten.

Wann wussten Sie, dass Sie die Musik zu Ihrem Beruf machen wollen? Chris Neuschmid: Ich habe im Alter von zwölf Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, und ...