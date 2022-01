Video: "Miss Saigon"-Produzent Mackintosh sieht sich als Chefkoch

In vielen Kulturbereichen gelten Produzenten als Graue Eminenzen im Hintergrund, die primär auf das Geld schauen. Anders ist im Musicalsektor, in dem das Berufsbild eher einem kreativen Mastermind - mit Geld - entspricht. Zu den Großen der Zunft gehört Cameron Mackintosh, oder seit 1996 besser: Sir Cameron Mackintosh. Der 75-jährige Brite, den die BBC bereits mit einer Dokumentation würdigte, steht etwa hinter dem Welterfolg "Miss Saigon", der am Sonntag Wien-Premiere feiert.

