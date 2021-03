Video: Österreich tritt mit Powerballade "Amen" bei Song Contest an

"Amen" - Österreich hofft heuer beim 65. Eurovision Song Contest in Rotterdam zumindest mit dem Titel seines Beitrags auf göttlichen Beistand. Mit der gleichnamigen Powerballade will Vincent Bueno im Mai die rot-weiß-rote Fahne hochhalten, nachdem er mit seiner Up-Tempo-Nummer "Alive" im Vorjahr ob der ESC-Absage nicht zum Zuge kam. Vorgestellt wurde der Song am Dienstag, wobei die offizielle Weltpremiere am morgigen Mittwoch um 7.40 Uhr im "Ö3 Wecker" stattfindet.

