Video: Popfest Wien startete mit 2000 Feiernden in der Arena

In Wien wird endlich wieder richtig Popfest gefeiert: Am Donnerstagabend erfolgte der Aufakt zur 12. Ausgabe. Bis Sonntag wird in der Arena musiziert, der Karlsplatz spielt heuer nur eine untergeordnete Rolle als Schauplatz. Der erste Abend zeichnete sich durch gelungene Auftritte und Traumwetter aus. Das Publikum war zahlreich und sichtlich hocherfreut, endlich wieder Konzert-Feeling verspüren zu dürfen. Corona war trotzdem präsent.

