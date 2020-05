Der Rock'n'Roll-Pionier Little Richard ist tot. Der amerikanische Musiker ("Tutti Frutti") starb am Samstag im Alter von 87 Jahren, wie das Magazin "Rolling Stone" und die US-Nachrichtenagentur AP berichteten. Die Todesursache von Little Richard, der mit bürgerlichem Namen Richard Wayne Penniman hieß, blieb zunächst unklar.

