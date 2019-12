Marie Fredriksson, Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette, ist tot. Das gab die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal am Dienstag bekannt. Die 61-Jährige sei am Morgen des 9. Dezembers ihrem 17 Jahre währendem Krebsleiden erlegen, heißt es in der verlinkten Meldung des Managements.

