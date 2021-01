Weil alle Konzertsäle geschlossen sind, bieten das Mozarteumorchester Salzburg und die "Salzburger Nachrichten" eine spezielle Premiere: Das mit in Salzburg lebenden Solisten organisierte Konzert "So klingt Salzburg" wird digital übertragen.

Das Mozarteumorchester und sein Chefdirigent Riccardo Minasi führen ein vielfältiges Programm auf - von Franz Schubert bis Pablo de Sarasate, von Max Bruchs "Kol Nidrei" bis Camille Saint-Saëns' "Havanaise". Für die Solopartien sind bereits berühmte Salzburger wie Benjamin Schmid und Rafael Fingerlos sowie Nachwuchstalente wie die Sopranistin Karolina Bengtsson engagiert.



Der Stream ist ab Sonntag, 31. Jänner, 11 Uhr für zwei Wochen verfügbar!

Schreiben Sie uns!

Möchten Sie selbst eine Konzertkritik schreiben? Bitte schicken Sie die als Leserbrief an leserforum@sn.at mit Betreff "So klingt Salzburg".

SN-Leser helfen

Nach dem Motto "Pay as you wish" wird um Spenden gebeten an den Covid-19-Härtefonds der ÖH an der Uni Mozarteum:

IBAN: AT71 1200 0514 4907 5733

Betreff: "So klingt Salzburg".

