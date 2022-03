Video: Ukraine-Benefizkonzert am Heldenplatz mit Selenskyj-Video

Mit einem knapp vierminütigen Videoclip hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am späten Sonntagnachmittag an die Teilnehmer des unter dem Motto "YesWeCare" stehenden Ukraine-Benefizkonzerts am Wiener Heldenplatz gewandt. "Wir kämpfen weiter", lautete die zentrale Botschaft der mit Musik und erschütternden Bildern von Einschlägen und Explosionen untermalten Rede, in der er einen Waffenstillstand forderte und proklamierte: "Frieden ist die einzige Wahl!"

