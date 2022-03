Video: Ukraine-Benefizkonzert am Heldenplatz wurde zum Fest

Ein zehnstündiges Ukraine-Benefizkonzert unter dem Motto "YesWeCare" war am Sonntag am Wiener Heldenplatz ein lautstarkes Zeichen der Unterstützung für das angegriffene Land. "Die sollen das alle hören: Krieg ist so fucking old fashioned, baby", gab Marco Wanda, kurz vor 23 Uhr den zum Anschluss-Act von Wanda tanzenden Teilnehmern mit, die zwar zahlreich erschienen waren, sich aber nur in überschaubarer Zahl an die vom Veranstalter ausgegebene Maskenpflicht hielten.

