Der US-amerikanische Dirigent starb im Alter von 77 Jahren. Bei den Salzburger Festspielen der späten Karajan-Ära und an der Metropolitan Opera in New York zählte er zu den vielbeschäftigtsten Künstlern seiner Zeit. Missbrauchsvorwürfe im Zuge der #MeToo-Debatte brachten den Maestro zu Fall.

