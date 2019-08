Greta Thunberg hätte Tränen in den Augen: Die Feinstaubbelastung im Wiener Ernst-Happel-Stadion überschritt am Donnerstagabend die Grenzwerte um ein Vielfaches. Wenn Rammstein bei ihrer aktuellen Stadiontour loslegen, wird an Flammenwerfern und Feuerwerk nun einmal nicht gespart. Schließlich gelten die Deutschen als eine der größten Bombastgruppen dieses Planeten - und das zu Recht.

