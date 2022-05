Vier Pianisten, ein Steinway und ein Abschied in Hellbrunn

Mit zwei Doppelkonzerten in der Orangerie verabschiedet sich eine private Salzburger Kulturinitiative.

Einen strengen Dresscode gibt es nicht, wenn die Orangerie in Hellbrunn letztmalig zum Konzertort für eine engagierte Salzburger Reihe wird. Musikalisch hält es Pianist Lukas Kletzander hingegen mit einer Empfehlung von Jazzgigant Wayne Shorter: Der verglich Kompositionen einmal mit Kleidung, in der er sich wohlfühlen müsse, um seine Persönlichkeit zu entfalten. Vier pianistische Persönlichkeiten sind nun an zwei Doppelabenden zu hören: Oliver Kent und Georg Vogel (19. 5., 19.30 Uhr), Martin Gasselsberger und Lukas Kletzander (20. 5.) spielen solo und unverstärkt am Steinway-Konzertflügel. Der Schwerpunkt "Jazz Piano Austria" ist zugleich der vorerst letzte Auftritt der Initiative Literamus, die seit 2019 in Hellbrunn mit viel Enthusiasmus Konzerte (u. a. mit Erika Pluhar) veranstaltete.

Konzerte:www.literamus.at