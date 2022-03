Vier Posaunen werden leise und zart spielen

Im "Heimspiel" des Mozarteumorchesters wird bewiesen, dass Posaunen nicht nur schmettern.

Wenn vier Posaunisten losblasen, drohen da nicht die Wände im Nonntaler Orchesterhaus zu wanken? "Wir können schon sehr laut auch spielen", gesteht der Solo-Posaunist des Mozarteumorchesters, Christian Winter, und beteuert: "Wir können das Gegenteil auch machen." Mehr noch als das Leise, nämlich auch das musikalisch Ziselierte werden Christian Winter, Simon Seidl, Christoph Astner und Thomas Weiß am Freitag im Konzert der "Heimspiel"-Serie ihren Posaunen entlocken.

Was sie in einem Lockdown für ein Video probiert haben, werden sie im Ferstl-Saal erstmals live wagen: die Ouverture von Mozarts Oper "Die Zauberflöte" für vier Posaunen. Zudem werden sie für vier Alt-, Tenor- und Bass-Posaunen arrangierte Werke Ludwig van Beethovens und Anton Bruckners spielen - teils mit Klavierbegleitung. "Die Leute werden überrascht sein, was für Posaunen möglich ist", versichert Christian Winter und verspricht: "Am Schluss gibt's eine Überraschung!"

Konzert: Heimspiel, Freitag,

18. März, 19.30 Uhr, Orchesterhaus Nonntal, Tickets im Kartenbüro der Stiftung Mozarteum oder an der Abendkassa.