Vom Ein- und Abtauchen in private Welten

Zwei neue Musiktheaterwerke aus dem Konvolut der Münchner Biennale empfehlen sich für Nachspiele.

Für eine gute Stunde hält sich eine intensive Spannung, wenn Ondřej Adámek aus der Aufzählung eines Inventars in einem Treuhandkatalog seines Großvaters, aus Postkartentexten und Archivmaterial des Jüdischen Museums in Prag sein Musiktheater "Alles klappt" fabriziert - nicht als erzählerischen Text (Libretto und Regie: Katharina Schmitt), sondern konsequent in die Einzelteile von Worten, Silben, Phonemen zerlegt und wie eine "Sprechsymphonie" neu zusammengesetzt, von zwei Schlagzeugern mit subtil nuancierten Tonfarben unterlegt, umspielt, zu zusätzlichen Klangtexturen erweitert. Man kann sich an dadaistische Sprachspiele à la Kurt Schwitters oder an die Partituren von Gerhard Rühm erinnert fühlen.